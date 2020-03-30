Форвард "Славии" Никита Мельников, сделавший дубль в матче с БАТЭ, признан лучшим игроком 2-го тура ЧБ

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский форвард мозырской "Славии" Никита Мельников признан лучшим игроком второго тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ассоциации "Белорусская федерация футбола".

В домашней игре против вице-чемпиона страны борисовского БАТЭ 23-летний Никита Мельников оформил голевой дубль, благодаря чему мозыряне выиграли со счетом 2:1.

В стартовом туре лучшим игроком был признан узбекский форвард минского "Энергетика-БГУ" Джусарбек Яхшибоев, который дважды отличился в победном поединке с БАТЭ (3:1).

Форвард "Энергетика-БГУ" Джасурбек Яхшибоев признан лучшим игроком 1-го тура футбольного чемпионата Беларуси В своем первом матче белорусского первенства 22-летний Джасурбек Яхшибоев забил два мяча в ворота БАТЭ. В этой игре "Энергетик-БГУ" выиграл со счетом 3:1.

Автором самого красивого гола второго игрового дня 30-го чемпионата Беларуси признан исландский легионер БАТЭ Виллюм Виллюмссон, открывший счет в проигранном поединке в Мозыре.

В первом туре в этой номинации лучшим был гвинейский нападающий "Ислочи" Момо Янсане, забивший эффектный победный мяч гродненскому "Неману" (1:0).

Результаты встреч второго тура: "Славия" (Мозырь) - БАТЭ (Борисов) - 2:1, "Слуцк" - "Динамо" (Брест) - 0:1, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Белшина" (Бобруйск) - 1:0, "Рух" (Брест) - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 0:1, "Городея" - "Шахтер" (Солигорск) - 0:2, "Минск" - "Динамо" (Минск) - 3:2, "Ислочь" (Минский район) - "Смолевичи" - 1:0, "Неман" (Гродно) - "Витебск" - 2:0.

Турнирную таблицу возглавляют "Минск", "Энергетик-БГУ", "Ислочь" и "Торпедо-БелАЗ", набравшие по 6 очков из 6 возможных. У действующего чемпиона брестского "Динамо" 4 зачетных балла. По два поражения на старте потерпели минское "Динамо", БАТЭ, "Белшина" и "Городея".

Матчи 3-го тура запланированы на 3-5 апреля.-0-