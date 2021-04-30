Никита Некрасов стал автором лучшего гола 6-го тура футбольного чемпионата Беларуси

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий "Гомеля" Никита Некрасов признан автором самого красивого гола 6-го тура футбольного чемпионата Беларуси по итогам традиционного голосования болельщиков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашней игре с жодинским "Торпедо-БелАЗом" (1:1) 20-летний форвард гомельчан вышел на замену на 60-й минуте и через четверть часа открыл счет эффектным дальним ударом.

В этом сезоне футболисты "Гомеля" вернулись в высшую лигу после годичного перерыва, в шести стартовых матчах одержали три победы, дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение. Сейчас в их активе 11 очков и пятое место в турнирной таблице. Сегодня в поединке седьмого тура гомельчане сыграют в гостях у футболистов "Витебска", которые набрали 7 очков и занимают девятую позицию. Турнирную таблицу возглавляет действующий чемпион страны солигорский "Шахтер", у которого 18 очков из 18 возможных. Вторым идет борисовский БАТЭ, набравший 14 баллов, 13 очков у брестского "Динамо".-0-