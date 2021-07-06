Никита Цмыг о том, как белорусские пловцы готовятся к Олимпиаде и чего ждут от Игр

Как белорусские пловцы готовятся к предстоящей Олимпиаде, чего ждут от Игр и кого считают главным соперником? Об этом и не только поговорили с Никитой Цмыгом – мастером спорта международного класса Республики Беларусь, серебряным призером Европейских игр 2015 года в Баку, чемпионом Беларуси по плаванию на дистанциях 50, 100 и 200 м на спине.

− Есть ли особенности у тренировок к олимпийскому сезону во время пандемии?

− В первую очередь сказывается отмена международных стартов. Из-за пандемии спортсменов не впускают и в страны, в которых мы обычно готовимся к соревнованиям. Что касается самих тренировок, заметных изменений нет. Они идут в штатном режиме.

− Насколько важен психологический настрой во время соревнований и тренировок?

− Пожалуй, он превыше всего. Все в голове! Если убеждать себя, что можешь, то в конечном итоге получится достигнуть поставленных целей. Нужно много и упорно тренироваться, чтобы добиться результата, но мозги – главное в подготовке. Важен настрой также во время тренировки и в период соревнований, когда высок уровень стресса.

– Кого считаете своим главным соперником?

− Только себя и собственное время на каждой новой дистанции. Не обращаю внимания на участников во время заплыва. Нет разницы, кто плывет рядом. Для меня главное – перебороть себя и свою усталость, показать лучшее время и технику.

− Чего ожидаете от олимпийского сезона?

− Хорошего личного результата. Хочу улучшить свой рекорд, показать собственный максимум. А еще позитива и положительного опыта от международных стартов.

− Какие меры предосторожности соблюдаете, чтобы не заболеть коронавирусом и попасть на Олимпиаду?

− Носим маски, стараемся реже посещать людные места, особенно в последние месяцы. Также мы все привились от ковида.

Екатерина НИФОНТОВА, газета "7 Дней"