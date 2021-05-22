Никита Вайлупов лидирует среди бомбардиров гандбольной ЛЧ

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правый крайний клуба "Мешков Брест" Никита Вайлупов возглавляет список лучших бомбардиров гандбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В ответном четвертьфинальном поединке в гостях у испанской "Барселоны" один из лидеров брестчан забросил 7 мячей, и теперь на его лицевом счету стало 93 гола. Правда, Никита Вайлупов уже не сможет улучшить свой показатель, ведь чемпионы Беларуси не пробились в решающий этап чемпионской Лиги.

Из участников июньского "Финала четырех" реальные шансы догнать белоруса имеют три снайпера: Валеро Ривера ("Нант", Франция) - 86 мячей, Миккель Хансен ("Пари Сен-Жермен", Франция) - 80 и Алекс Гомес ("Барселона", Испания) - 79. Белорусский линейный Вячеслав Бохан, выступающий в составе чемпиона Украины запорожского "Мотора", сейчас замыкает десятку лучших бомбардиров ЛЧ, забросив 71 мяч.

Жеребьевка "Финала четырех", в котором выступят французские "Нант" и "Пари Сен-Жермен", испанская "Барселона" и датский "Ольборг", состоится во вторник, 25 мая, в немецком Кельне. Полуфинальные поединки пройдут 12 июня, а решающий матч за главный трофей европейского клубного гандбола состоится 13 июня.

В решающем поединке прошлого сезона Лиги чемпионов гандболисты "Киля" обыграли "Барселону" со счетом 33:28. "Барселона" выигрывала главный клубный турнир Старого Света чаще других - девять раз. Дважды, в 2011 и 2015 годах, в ее составе был белорус Сергей Рутенко. Пять титулов - у немецкого "Гуммерсбаха", четыре в активе "Киля", трижды обладателями кубка европейских чемпионов становились гандболисты минского СКА (1987, 1989, 1990).-0-