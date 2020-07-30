Никола Антич стал автором лучшего гола 19-го тура футбольного чемпионата Беларуси

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никола Антич из солигорского "Шахтера" стал автором самого красивого гола 19-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В победном домашнем поединке со "Смолевичами" (4:0) 26-летний сербский защитник горняков открыл счет эффектным ударом с угла штрафной площади, и по результатам традиционного голосования болельщиков оказался лучшим в прошедшем туре.

Лучшим игроком 19-го тура был признан опытный полузащитник борисовского БАТЭ Игорь Стасевич.

Положение в лидирующей группе: "Шахтер" (Солигорск) - 37 очков (19 матчей), БАТЭ (Борисов) - 37 (19), "Неман" (Гродно) - 34 (18).

В 20-м туре встречаются:

31 июля

"Слуцк" - "Шахтер", "Динамо" (Брест) - "Витебск";

1 августа

"Смолевичи" - "Белшина", "Славия" - "Ислочь", "Неман" - "Динамо" (Минск);

2 августа

"Торпедо-БелАЗ" - БАТЭ, "Минск" - "Рух", "Городея" - "Энергетик-БГУ".-0-