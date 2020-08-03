Николай Януш признан лучшим игроком 20-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Николай Януш. Фото ФК "Ислочь"
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"Городея" и "Энергетик-БГУ" сыграли вничью в последнем матче 20-го тура чемпионата Беларуси по футболу
3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард "Ислочи" Николай Януш признан лучшим игроком 20-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В гостевой игре с мозырской "Славией" 35-летний нападающий во втором тайме при счете 2:2 забил два гола подряд, принеся победу "Ислочи" с результатом 4:2.
Фото ФК "Ислочь"
Сейчас турнирную таблицу 30-го чемпионата Беларуси возглавляет солигорский "Шахтер", набравший 40 очков в 20 проведенных встречах. По 37 зачетных баллов у борисовского БАТЭ (20 матчей) и гродненского "Немана" (19).
Среди лучших бомбардиров лидирует узбекский форвард "Шахтера" Джасурбек Яхшибоев, забивший 12 мячей.
Матчи следующего тура белорусского первенства пройдут 6-8 августа.-0-