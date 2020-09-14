Николай Януш стал лучшим игроком, Виталий Жуковский - лучшим тренером чемпионата Беларуси в августе

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард "Ислочи" Николай Януш признан лучшим игроком чемпионата Беларуси по футболу в августе. Таков итог ежемесячного голосования журналистов ведущих белорусских СМИ, которое проводит Белорусская федерация футбола, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В последнем месяце лета 35-летний нападающий провел три матча, в которых забил пять мячей и сделал одну голевую передачу. По результатам опроса Николай Януш набрал 39 баллов из 48 возможных. Его конкурентами были Дмитрий Рекиш ("Белшина", Бобруйск), Андрей Хачатурян ("Торпедо-БелАЗ", Жодино) и Денис Гречихо ("Рух", Брест).

Среди тренеров лучшим в августе стал наставник "Ислочи" Виталий Жуковский, который также набрал 39 очков из 48 возможных. В августе его подопечные одержали три виктории в трех проведенных встречах, забив 11 мячей и пропустив всего 6. Виталий Жуковский значительно опередил своих коллег - Виталия Мигаса из "Белшины", Кирилла Альшевского из борисовского БАТЭ и Александра Седнева из "Руха".

Автором самого красивого гола августа признан полузащитник солигорского "Шахтера" Дмитрий Подстрелов, который эффектно поразил ворота брестского "Динамо" в победном поединке 21-го тура (1:0).-0-