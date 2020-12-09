Николай Карполь поддержал обращение белорусских атлетов

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный волейбольный тренер, уроженец Брестской области Николай Карполь оставил свою подпись под открытым обращением известных белорусских атлетов, чемпионов и призеров Олимпийских игр, мировых, европейских и национальных первенств к международной и белорусской общественности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Легендарный наставник подтвердил эту информацию, пообещав дать развернутый комментарий после своего визита в Минск. Он отметил, что сейчас необходимы консолидация и поддержка в белорусском спорте, и он не может остаться в стороне.

Николай Карполь возглавлял женские сборные СССР (1978-1982, 1987-1991 годы), СНГ (1992), России (1993-2004) и Беларуси (2009-2010). Является президентом и главным тренером екатеринбургского клуба "Уралочка-НТМК" (с 1969 года). Заслуженный тренер СССР, заслуженный тренер РСФСР, заслуженный работник физической культуры РФ, Герой Труда Российской Федерации, член волейбольного Зала славы. Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, "За заслуги перед Отечеством" III степени и другими знаками отличия.

Более 3500 спортсменов, тренеров и работников спортивной сферы поддержали обращение к белорусской и мировой общественности. Среди них - известные спортсмены, чемпионы и призеры Олимпийских игр.

Атлеты и тренеры едины в своем мнении: белорусская олимпийская команда должна выступать на Играх под национальным флагом и не подвергаться давлению.-0-