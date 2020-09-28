Николай Сигневич вернулся в борисовский БАТЭ

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский нападающий Николай Сигневич вернулся в состав борисовского БАТЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ранее форвард, которому сейчас 28 лет, выступал в борисовском клубе пять сезонов, став пятикратным чемпионом Беларуси. Кроме того, он играл за брестское "Динамо", греческий "Платаниас" и "Ференцварош" из Будапешта, с которым дважды выигрывал золото чемпионата Венгрии. Прошлым летом Николай Сигневич перешел в клуб российской премьер-лиги "Химки", а теперь вернулся в БАТЭ, который лидирует в чемпионате Беларуси.

Ряды еще одного фаворита белорусского первенства солигорского "Шахтера" сегодня пополнил 31-летний форвард сборной ДР Конго Жуниор Кабананга. Свою игровую карьеру он начал на родине, а затем выступал в нескольких бельгийских клубах, среди которых был и "Андерлехт" из Брюсселя. Несколько сезонов форвард провел в составе "Астаны", став четырехкратным чемпионом Казахстана.-0-