Николишин: международные турниры в Беларуси проводят на высоком уровне

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси традиционно проводят международные спортивные турниры на высоком уровне. Такое мнение выразил корреспонденту БЕЛТА именитый российский игрок, чемпион мира, финалист Кубка Стэнли в НХЛ Андрей Николишин.

"В Беларуси традиционно проводят массовые спортивные мероприятия на самом высоком уровне. Убедился в этом и на Рождественском турнире, на который приехал не впервые: был в Минске в 2014 году на чемпионате мира по хоккею. Каждый раз у вас все организовано по высшему разряду. На Рождественском турнире много команд, зрителей - все празднично и очень душевно", - отметил Андрей Николишин.-0-