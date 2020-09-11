Нижегородское "Торпедо" обыграло "Автомобилист" в чемпионате КХЛ

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нижегородское "Торпедо" нанесло первое поражение екатеринбуржскому "Автомобилисту" в чемпионате КХЛ. Матч завершился по булитам со счетом 4:3 (1:2, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В составе "Торпедо" в игровое время шайбы забросили Даниил Ильин, Джастин Клус и Крис Уайдмэн. Решающий буллит исполнил Михаил Варнаков. У проигравших шайбы забрасывали Брукс Мэйсек, оформивший голевой дубль и Алексей Макеев.

Увы, белорусский форвард "Торпедо" Андрей Белевич отыграв во встрече около 15-ти минут результативными действиями не отметился. Нападающий "Автомобилиста" и сборной Беларуси Джефф Платт, вновь остался вне заявки на матч.

В еще одном пятничном матче омский "Авангард" крупно обыграл магнитогорский "Металлург" – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Представители белорусского трио выступающего за «ястребов» очков не набрали. Если Никита Комаров и Андрей Стась на площадку выходили, то Кирилл Готовец не попал в заявку на матч.

Шайбы у победителей забросили Сергей Толчинский (дважды), Денис Зернов и Оливер Каски. Голкипер гостей Эмиль Гарипов провел второй раз в сезоне оформил шатаут, отразив 25 бросков.

"Ястребы" одержав четыре победы в четырех матчах лидируют в конференции "Восток".

В центральном поединке пятницы петербургский СКА победил ярославский "Локомотив" – 4:2 (2:0, 1:1, 1:1). В составе питерцев шайбы забросили Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Лукас Бенгтссон и Эмиль Галимов. В команде Андрея Скабелки отличились Денис Алексеев и Никита Черепанов.-0-