"Нью-Джерси" уступил "Бостону" в матче НХЛ

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Нью-Джерси Девилз " по буллитам уступили "Бостон Брюинз" в матче НХЛ - 2:3 (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дебютный матч в Национальной хоккейной лиге провел за "дьяволов" белорусский хоккеист Егор Шарангович. Уроженец Минска, игравший в первой тройке нападения, был на льду 17 минут 23 секунды. Он исполнил два броска, заблокировал попытку бостонцев отличиться, выиграл 80% вбрасываний (4/5), сделал два перехвата и допустил четыре потери, завершив матч с показателем полезности "+1".

У победителей в основное время поединка отличились Брэд Маршан, забросивший также решающий буллит, и Ник Ритчи. У проигравших голы на счету Майлса Вуда и Тая Смита.

В следующем матче 16 января (начало в 21.00 по белорусскому времени) "Нью-Джерси" вновь примет "Бостон".-0-