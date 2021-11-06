"Нью-Джерси" уступил "Лос-Анджелесу" в матче чемпионата НХЛ

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Нью-Джерси Дэвилз" уступили "Лос-Анджелес Кингз" в выездном матче чемпионата НХЛ. Игра завершилась в овертайме со счетом 2:3 (0:0, 0:1, 2:1, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

У "королей" голевые успехи в основное время матча на счету Адриана Кемпе (39-я минута), Артура Калиева (56). "Дьяволы" ответили результативными атаками Йеспера Братта (43) и Павла Захи (59). В овертайме победу калифорнийцам принес Алекс Иафалло.

Белорусский хоккеист Егор Шарангович играл в четвертой тройке нападения "Нью-Джерси Дэвилз" вместе с Янне Куокканеном и Фредериком Готье. На сей раз бывший минский динамовец действовал на фланге. По итогам 10 мин. 18 сек. игрового времени он покинул лед с показателем полезности "минус 1".

Всего у Егора Шаранговича в этом сезоне на счету 9 игр и 3 очка (0+3).-0-