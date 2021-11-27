"Нью-Джерси" уступил "Нэшвиллу" в матче чемпионата НХЛ

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Нью-Джерси Дэвилз" уступили "Нэшвилл Предаторз" в матче чемпионата НХЛ со счетом 2:4 (0:1, 0:1, 2:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче, который состоялся в Нэшвилле на "Бриджстоун-Арене", участвовал белорусский легионер "Дэвилз" Егор Шарангович. Он провел на льду 13 мин. 19 сек. За это время уроженец Минска не отметился голами или результативными передачами, выиграл 50% вбрасываний и однажды бросил по воротам, заработав коэффициент полезности 0.

Счет на восьмой минуте матча открыл Роман Йоси. Казалось, что вратарь "дьяволов" сможет отразить этот бросок с круга вбрасывания, но шайба прошла под Джонатоном Бернье и заползла в ворота гостей. Всего в данном сезоне НХЛ на счету швейцарца 20 очков в 20 матчах (7+13).

На этом "хищники" не остановились. Филипп Томасино и Микаэль Гранлунд практически сняли все вопросы о победе в матче. Автором четвертого гола "Предаторз" стал Александр Каррье. "Дэвилз" ответили взятиями ворот соперников Андреасом Юнссоном и Томашем Татаром. Для того чтобы уйти от второго подряд поражения в трех последних матчах, этого было недостаточно.-0-