24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нью-Йоркский марафон в 2020 году не состоится из-за пандемии коронавируса. Такая информация содержится на сайте организаторов мероприятия, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Состязания должны были пройти 1 ноября, однако их устроители последовали примеру организаторов Римского и Бостонского марафонов, решивших не проводить забеги в 2020 году. Парижский марафон был перенесен с 5 апреля на 18 октября, Барселонский - с 15 марта на 25 октября. Старт в Берлине не состоится в сентябре.

"Хотя марафон является культовым и любимым событием для нашего города, я аплодирую организаторам за то, что они поставили здоровье и безопасность зрителей и участников на первое место. Мы с нетерпением ожидаем пятидесятого марафона в ноябре 2021 года", - прокомментировал такое решение мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Нью-Йоркский марафон является одним из крупнейших в мире. Наряду с американскими Бостонским и Чикагским марафонами входит в серию World Marathon Majors. Старт был организован Ассоциацией бегунов Нью-Йорка и впервые прошел в 1970 году. Ежегодно проводится в первое воскресенье ноября.-0-