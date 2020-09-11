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11 сентября 2020, 20:17

Ноябрьские и декабрьские этапы Кубка IBU отменены

Фото biathlonworld.com
Фото biathlonworld.com

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Этапы Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), запланированные на ноябрь и декабрь 2020 года, отменены. Такая информация размещена на официальном сайте организации, сообщает БЕЛТА.

"IBU осознает, что сейчас трудное время для биатлонной семьи, как и для всех видов спорта. Мы прилагаем все усилия, чтобы максимально увеличить количество мероприятий, которые можем провести, при этом всегда заботясь о том, чтобы здоровье и благополучие наших спортсменов и всех заинтересованных сторон были нашим главным приоритетом. Мы удовлетворены разработанным планом, согласно которому в следующем сезоне биатлонисты всех уровней получат доступ к международным соревнованиям", - прокомментировал такое решение глава IBU Олле Далин.

Таким образом, сезон Кубка IBU стартует в январе 2021 года. Международный союз биатлонистов намерен провести полноценный сезон Кубка мира, планетарный форум в словенской Поклюке (9-21 февраля 2021 года). Решение о необходимости корректировки программы Кубка мира в ноябре-декабре текущего года будет принято на заседании исполкома IBU 26-27 сентября. Планируется, что открытие сезона Кубка мира должно состояться в Контиолахти (Финляндия) 27-29 ноября.

Исполком Международного союза биатлонистов также отменил сезон юниорского Кубка IBU и юниорский открытый чемпионат Европы. При этом планируется провести назначенные на эти же даты открытый чемпионат Европы (Душники-Здруй, Польша, 24-31 января) и чемпионат мира среди юниоров и юношей (Обертиллиах, Австрия, 24 февраля - 7 марта).-0-

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