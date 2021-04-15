НОК Беларуси готов к дальнейшей поддержке спортивной медицины в стране - Виктор Лукашенко

15 апреля, Минск/Корр. БЕЛТА/. Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь готов к дальнейшей поддержке спортивной медицины в стране, отметил на открытии Международной научно-практической конференции "100 дней до Токио" президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочу отметить, что НОК Беларуси готов к дальнейшему сотрудничеству и поддержке спортивной медицины нашей страны. Современный спорт высших достижений сегодня - это, по сути, не соревнование атлетов, а соревнование технологий их подготовки. Спортивная медицина, являясь неотъемлемой составляющей подготовки любого атлета, призвана решать целый ряд специфических задач. Успех отдельного атлета - это комплексная работа не только тренера, спортивного функционера, но и человека, отвечающего за самое важное в нашей жизни, за здоровье. И высшей наградой, безусловно, станет достойное выступление спортсмена на международных стартах, в первую очередь на Олимпийских играх", - отметил Виктор Лукашенко.

Международная научно-практическая конференция "100 дней до Токио" пройдет 15-16 апреля в столице. Цель мероприятия - изучение актуальных направлений научно-методического и медицинского сопровождения подготовки спортсменов к Олимпийским играм, организация международного обмена знаниями ученых, практиков и представителей спортивного сообщества.

Организаторами конференции выступили НОК Беларуси, Министерство спорта и туризма, РНПЦ спорта, БГУФК, при участии Национального антидопингового агентства, Президентского спортивного клуба, общественного объединения "Белорусская ассоциация спортивной медицины".-0-

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