НОК Беларуси и Украины планируют реализовать совместные проекты

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реализация совместных проектов, направленных на защиту и развитие спортсменов Беларуси и Украины, содействие в их обучении и образовании после завершения карьеры стали основными темами совещания в НОК Украины с участием генерального секретаря НОК Беларуси Полины Головиной. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе общественного объединения.

Во время переговоров в Киеве белорусская и украинская стороны обсудили пути расширения сотрудничества в сфере развития и популяризации олимпизма по договору о сотрудничестве между НОК двух стран. Кроме того, участники совещания обменялись опытом в проведении мероприятий по развитию олимпийского движения и образования, деятельности олимпийских академий.

Итогом встречи стали договоренности о дальнейшем сотрудничестве в указанных направлениях.-0-