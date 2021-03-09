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09 марта 2021, 18:13

НОК Беларуси: мы с уважением относимся к любым решениям Международного олимпийского комитета

Фото из архива
Фото из архива

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Национального олимпийского комитета с уважением относится к любым решениям Международного олимпийского комитета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

"Позицию МОК относительно непризнания избрания Виктора Лукашенко новым президентом НОК Беларуси и Дмитрия Баскова членом исполкома НОК считаем абсолютно необоснованной. Отчетно-выборное олимпийское собрание, на котором был избран новый руководитель и состав исполкома нашей организации, состоялось при участии всей спортивной общественности страны - чемпионов и призеров Игр, действующих спортсменов, тренеров, руководителей спортивных организаций в соответствии с уставом НОК и действующим законодательством Беларуси", - сказали в пресс-службе.

"Убеждены, что это решение носит сугубо политический характер, тем самым нарушая принцип "спорта вне политики". Действия МОК не имеют под собой доказательной базы, основаны на субъективизме и политике двойных стандартов, нанося тем самым ущерб репутации олимпийского движения на международной спортивной арене, - добавили в пресс-службе. - Заявление МОК не является основанием для прекращения полномочий президента НОК Виктора Лукашенко и члена исполкома Дмитрия Баскова".

При этом указание МОК на то, что предыдущее руководство НОК не смогло в полной мере выполнить первый пункт решения МОК от 7 декабря 2020 года в части необеспечения должной защиты белорусских спортсменов от политической дискриминации внутри НОК, федераций по видам спорта, всего спортивного движения, выглядит предвзятым и основанным на поверхностном понимании комплексной работы НОК по выполнению своих функций, а также рекомендаций Международного олимпийского комитета", - отметили в пресс-службе.

Все спортсмены вне зависимости от их политических взглядов продолжают подготовку к главным стартам четырехлетия и находятся в равных условиях, участвуют в квалификационных олимпийских турнирах согласно выполненным нормативам, по итогам которых лучшие из них будут включены в состав национальной олимпийской сборной исключительно на основании спортивного результата.

НОК в очередной раз заявил о готовности к конструктивным переговорам с руководством МОК. Организация по-прежнему открыто приглашает представителей МОК в Минск для комплексного и всестороннего изучения ситуации и прямого диалога с белорусским спортивным сообществом. В свою очередь, в случае сохранения дискриминационного подхода в отношении белорусского олимпийского движения НОК оставляет за собой право обжаловать это решение в соответствии с международным спортивным законодательством.-0-

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