НОК Беларуси получил официальное приглашение на зимние Игры в Пекин

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный олимпийский комитет Беларуси получил официальное приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на участие в XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.

Олимпийская сборная Беларуси традиционно занимает ведущие позиции в зимних видах спорта. На Играх в Сочи-2014 и в Пхенчхане-2018 белорусские спортсмены завоевали девять наград, семь из которых - золотые.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Медали будут разыграны в 109 дисциплинах в семи видах спорта. Впервые на Играх пройдут состязания в женском слоупстайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.

В общей сложности соревнования предстоящих зимних Игр состоятся на 25 объектах, расположенных в трех кластерах - Пекине (фигурное катание, конькобежный спорт, хоккей с шайбой, шорт-трек), Чжанцзякоу (лыжные виды, биатлон и сноуборд) и Яньцине (горные лыжи, санный спорт и бобслей). Талисманом предстоящих стартов станет панда Бин Дуньдунь.-0-

Фото пресс-службы НОК Беларуси