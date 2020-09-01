НОК Беларуси провел олимпийский урок в День знаний

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. НОК Беларуси в День знаний провел олимпийский урок в формате интеллектуального турнира. К акции присоединились более 100 участников из всех областных городов Беларуси, а также Барановичей, Бобруйска, Сморгони и Слуцка, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комитета.

ФОТОФАКТ: День знаний в НОК Беларуси По итогам семи туров победу одержали ребята из команды "Стрела" Минского государственного городского училища олимпийского резерва вместе с конькобежцем, победителем этапа Кубка мира в масс-старте Виталием Михайловым.

По итогам семи туров викторины победили ребята из команды "Стрела" Минского государственного городского училища олимпийского резерва вместе с конькобежцем, победителем этапа Кубка мира в масс-старте Виталием Михайловым. Минчане в заключительном туре смогли набрать 8 очков за ответы на вопросы, что и позволило им выиграть. Второе место заняли воспитанники Гомельского государственного училища олимпийского резерва вместе с бронзовым призером Игр по велоспорту Натальей Цилинской, а третье - у столичной команды Escuela21 (СШ №21 им.Гастелло) с серебряным призером II Европейских игр по самбо Мариной Жарской.

Победители и призеры интеллектуального турнира получили сертификаты на покупку спортивного инвентаря и ценные призы. Без подарков не остались и другие участники урока.

"Приятно сидеть за одним столом с будущим поколением наших спортсменов, многие из которых, надеюсь, станут чемпионами или призерами Игр. Олимпийский урок был ярким и запоминающимся. Молодежь продемонстрировала эрудицию, все команды хорошо подготовлены и сумели сделать настоящий праздник в Зале олимпийской славы НОК ", - рассказал олимпийский чемпион по фехтованию Александр Романьков.

"Отличный интеллектуальный турнир! Много эмоций, впечатлений. Мне, как и многим ребятам, такое открытие учебного года запомнится надолго. Не скрою, наша команда "Стрела" Минского УОР готовилась на протяжении недели. Вспоминали какие-то факты, читали историю олимпийского движения. Ранее в нашем училище проходил похожий турнир "Молодежь играет честно". Однако вопросы здесь были больше на эрудицию. Интересно. Главное, что в блице мы были лучшими и смогли выиграть", - поделилась впечатлениями участница команды "Стрела" фехтовальщица Екатерина Алексеева.

"С жеребьевкой мне повезло, как оказалось. Хорошее начало учебного года для ребят, они здорово себя проявили, совместно решили несколько интересных вопросов. Думаю, многим из них было приятно 1 сентября, в День знаний, побывать в Зале олимпийской славы и при этом победить в турнире", - отметил глава победившей дружины Виталий Михайлов.

"Впервые в таком формате для меня проходит линейка, это классно, необычно. Рядом с нами в командах именитые спортсмены. Это хорошая возможность познакомиться с ними поближе, многие вопросы чемпионы подсказывали", - рассказала Анастасия Соловьева из Витебского государственного училища олимпийского резерва.

"Общение 1 сентября со знаменитыми спортсменами для нас было очень познавательно. Организация турнира удивила масштабностью, столько команд собрали. В Могилеве с классом попробуем провести что-то похожее", - сказал Мирослав Гайдель из Могилевского УОР.

"Ранее в здании НОК Беларуси не была, а сегодня смогли вместе с командой РГУОР принять участие в уроке. 1 сентября можем смело записать себе в актив", - добавила учащаяся РГУОР волейболистка Елизавета Калиниченко.

Одним из самых узнаваемых для участников на уроке был ведущий, известный спортивный комментатор, за плечами которого немало самых крупных турниров с участием белорусских олимпийцев, Владимир Новицкий. "Впечатлений от прошедшего урока много. Интересные и разнообразные вопросы, отдаю должное знаниям и эрудиции участников и наших именитых спортсменов, которые усилили команды. Это один из самых позитивных моментов урока. День знаний все провели продуктивно", - отметил он.

Специально к новому учебному году НОК Беларуси разработал научно-популярное издание "Хутчэй. Вышэй. Мацней", которое знакомит с историей, традициями и современным состоянием мирового олимпийского движения. Материалы книги разработаны с учетом интересов школьной аудитории и имеют уникальное художественное оформление. Книга будет распространяться в учреждениях образования страны безвозмездно.

Все ученики, принявшие участие в уроке, получили олимпийские дневники, которые специально были разработаны НОК при поддержке Минобразования в преддверии нового учебного года.-0-

Фото Дениса Костюченко