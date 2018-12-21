НОК презентовал новый олимпийский бренд белорусской команды

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный олимпийский комитет сегодня презентовал журналистам новый олимпийский бренд команды Беларуси Team BY, передает корреспондент БЕЛТА.

"Аналогичный проект используется и реализовывается во многих странах: США, Германии, Великобритании, Литве. Мы будем реализовывать и развивать бренд Team BY в течение 2019-2020 годов. Результатом трудов станет Олимпиада-2020 в Токио, где белорусские спортсмены выступят в новой экипировке", - рассказал ведущий специалист по маркетингу НОК Беларуси и создатель бренда Виталий Островский.

Ключевым элементом логотипа Team BY стал аист. Сине-голубые тона логотипа отсылают к бренду "Беларусь сiнявокая" и являются важным компонентом культуры и традиций белорусского народа. У Team BY уже появился свой маскот.

Во время презентации бренда было подписано соглашение о сотрудничестве НОК Беларуси и компании Rakuten Viber. НОК Беларуси стал первым из 206 национальных олимпийских комитетов, который запустил свое официальное сообщество. Соглашение о партнерстве подписали первый вице-президент НОК Беларуси Андрей Асташевич и директор по развитию бизнеса в России, СНГ и странах Центральной и Восточной Европы Viber Атанас Райков.-0-

Фото Андрея Покумейко