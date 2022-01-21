НОК разъяснил журналистам правила работы на зимних Олимпийских играх в Пекине

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители НОК разъяснили журналистам правила работы на зимних Олимпийских играх в Пекине, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального Олимпийского комитета.

В штаб-квартире НОК прошло первое в 2022 году заседание комиссии по коммуникациям. Представители комитета и РНПЦ спорта разъяснили правила пребывания и прохождения контроля, забора ПЦР-тестов для журналистов, которые будут освещать Игры с места событий.

Во время заседания обсуждались вопросы освещения XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине белорусскими массмедиа. Также были определены сроки реализации проектов в этом году, среди которых и издание журнала TEAM BY совместно с издательским домом "Беларусь сегодня".-0-

Беларусь получила дополнительную лицензию на зимние Олимпийские игры в Пекине