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22 сентября 2021, 13:59

НОК утвердил поставщика экипировки спортсменов на зимние Олимпийские игры

Фото НОК Беларуси
Фото НОК Беларуси

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполком Национального олимпийского комитета Республики Беларусь утвердил поставщика экипировки спортсменов на 24-е зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.

"Проведена детальная работа по поиску компании, способной произвести экипировку необходимого качества и количества в установленные сроки. Выполнить техническое задание на необходимом уровне готовы в компании "Соло-Пинск". Данное предприятие хорошо зарекомендовало себя в ходе сотрудничества по производству и поставке экипировки общего назначения для официальной белорусской делегации на II Европейские игры в Минске, 32-е летние Олимпийские игры в Токио", - говорится в сообщении.

На заседании исполкома НОК был обсуждены вопросы подготовки к Играм-2022 в Пекине и зимнему Европейскому юношескому олимпийскому фестивалю в Вуокатти (Финляндия). В частности, утверждение шефа миссии на данный мультиспортивный форум.

Кроме того, объявлено, что Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь продолжит многолетнее сотрудничество с одним из крупнейших банков страны - "Белагропромбанком". Ему присвоено звание генерального спонсора Национального олимпийского комитета Республики Беларусь.-0-

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