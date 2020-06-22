НОК запускает акцию с участием известных спортсменов

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. НОК Беларуси к Международному олимпийскому дню запускает с 23 июня онлайн-акцию с участием известных белорусских атлетов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Практически месяц, до 20 июля, в официальном аккаунте НОК в Instagram будут размещаться видеоролики, где известные белорусские спортсмены, в числе которых четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, предложат подписчикам повторить определенное упражнение.

"Для того чтобы принять участие в инициативе, каждый желающий должен быть подписан на страницу НОК в Instagram, повторить упражнения и выложить видео в своем личном аккаунте, - пояснили в пресс-службе. - При размещении публикации необходимо использовать хештеги #HanarusBY и #OlympicDay, отметить аккаунт НОК @olympicteamby и передать эстафету другому пользователю Instagram, упомянув его в тексте поста".

После выполнения всех условий каждому участнику в комментариях будет присвоен уникальный порядковый номер, а лучшие исполнители упражнений (по два каждую неделю, всего - восемь) будут определяться каждый понедельник в прямом эфире с помощью генератора случайных чисел. Победители получат от НОК ценные призы.

Решение о проведении Олимпийского дня было принято в январе 1948 года на 42-й сессии МОК в Санкт-Морице (Швейцария). Ежегодно основные мероприятия проводятся 23 июня. Этот день выбран, чтобы увековечить дату создания Международного олимпийского комитета - 23 июня 1894 года - после того, как Пьер де Кубертен в Париже огласил свой исторический доклад перед международным атлетическим конгрессом.-0-