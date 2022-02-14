Норвегия лидирует в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине, у белорусов второе серебро

14 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены сборной Норвегии по-прежнему возглавляют медальный зачет XXIV зимних Олимпийских игр. В копилке белорусской команды два серебра, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Вторую награду олимпийской сборной Беларуси сегодня принесла чемпионка ОИ-2018 Анна Гуськова. В финале женских соревнований по лыжной акробатике 29-летняя минчанка завоевала серебро, уступив только китаянке Сюй Мэнтао. Ранее серебряным призером пекинских Игр стал биатлонист Антон Смольский, занявший второе место в индивидуальной гонке. Сейчас команда Беларуси с двумя серебряными наградами занимает 22-е место в медальном зачете.
Лидируют норвежцы - 21 награда (9, 5, 7). Второй идет команда Германии - 15 медалей (8, 5, 2), третье место занимают спортсмены США - 16 (7, 6, 3). На олимпийский пьедестал уже поднимались представители 26 стран.
Всего сегодня было разыграно 4 комплекта наград.
Фристайл. Женщины. Акробатика
1. Сюй Мэнтао (Китай),
3. Меган Ник (США).
Фигурное катание. Танцевальные дуэты
1. Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция),
2. Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Россия),
3. Мэдисон Хаббелл / Закари Донохью (США).
Бобслей. Женщины. Монобоб
1. Кейли Хамфрис (США),
2. Элана Майерс-Тэйлор (США),
3. Кристин де Брюин (Канада).
Прыжки с трамплина. Мужчины. Команды
1. Австрия,
2. Словения,
3. Германия.-0-