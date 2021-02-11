Норвегия не примет лыжные соревнования в текущем сезоне из-за коронавируса

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвегия из-за новых противокоронавирусных мер не сможет принять соревнования под эгидой Международной лыжной федерации (FIS) текущего сезона, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Изменения в календаре состязаний будут опубликованы позднее.

Как сообщалось, ранее сборная Норвегии по лыжным гонкам отказалась от участия в последнем перед мировым первенством этапе Кубка мира из соображений безопасности.

Таким образом, из Норвегии будут перенесен этапы Кубка мира по лыжным гонкам в Осло (12-14 марта) и Лиллехаммере (19-21 марта), а также этапы Кубка мира по горнолыжному спорту (4-7 марта), лыжному двоеборью и прыжкам с трамплина.-0-