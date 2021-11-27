Норвежец Александр Фьелд Андерсен выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Швеции

Фото из архива
27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский биатлонист Александр Фьелд Андерсен выиграл вторую спринтерскую гонку на этапе Кубка IBU в Идре (Швеция), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Итоговый результат победителя на дистанции 10 км - 24 мин. 16,9 сек. (0 промахов). Второе место занял немецкий спортсмен Лукас Фрацшер (отставание - 4,6 сек., 0 промахов). Бронза у россиянина Василия Томшина (отставание - 11,1 сек., 0 промахов).
Что касается белорусских спортсменов, то лучший из них Илья Авсеенко финишировал 16-м (отставание - 1 мин. 03,3 сек., 0 промахов). Никита Лобастов 17-й (1 мин. 19,3 сек., 0 промахов), Антон Шидловский 46-й (2 мин. 18,8 сек., 2 промаха), Иван Тулатин 55-й (2 мин. 34,8 сек., 4 промаха).-0-