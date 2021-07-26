Норвежец Блюмменфельт выиграл золото Олимпиады в мужском триатлоне

26 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Норвежский спортсмен Кристиан Блюмменфельт выиграл золотую медаль Игр в мужском триатлоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Судьба награды решилась за 800 м до финиша. Норвежец предпринял отчаянный спурт и смог уйти от преследователей, ни разу не оглянувшись до пересечения финишной черты. Итоговое время скандинава - 1 ч. 45,04 сек. Второе место занял британец Алекс Йи - 1 ч 45,15 сек. Третье место у новозеландского триатлета Хайдена Уайлда - 1 ч. 45,24 сек.

Стоит отметить, что это первая медаль норвежцев в этой дисциплине и далась она дорогой ценой. Северянину стало плохо и он не смог покинуть место финиша без посторонней помощи.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Беларусь в Токио представляют 108 спортсменов, которые выступают в 20 видах спорта.-0-