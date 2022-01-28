Норвежец Эрленн Бьентегор стал чемпионом Европы по биатлону в спринте

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский биатлонист Эрленн Бьентегор стал победителем спринтерской гонки на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Германии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Бьентегор на финише оказался на 20,6 сек. быстрее россиянина Никиты Поршнева, занявшего второе место. Бронзовая медаль досталась спортсмену из Германии Лукасу Фрацшеру, уступившему чемпиону 22,9 сек. Два первых призера гонки прошли оба огневых рубежа без ошибок, немец же заглянул на один штрафной круг.

Лучшим из представителей Беларуси стал Сергей Бочарников, спортсмен допустил 2 промаха и оказался на 32-й позиции. Иван Тулатин занял 38-ю строчку (4 круга штрафа), Антон Шидловский расположился вслед за товарищем по команде (2). Александр Кошин показал 57-е время (3), Павел Белько - 77-й (2). Илья Авсеенко промахнулся пять раз и стал 84-м. Всего участие в спринте приняли 120 спортсменов.

В 16.00 на старт спринтерской гонки выйдут женщины.-0-