Норвежец Филип Андерсен и немка Ванесса Фойгт победили в общем зачете Кубка IBU

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский биатлонист Филип Андерсен и немка Ванесса Фойгт одержали победы в общем зачете Кубка IBU. Такая информация содержится на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU), сообщает БЕЛТА.

Таким образом, оба спортсмена получат персональную квоту на первый этап Кубка мира в следующем соревновательном сезоне. Что касается белорусов, то в мужском зачете лучший из них Егор Елетнов, занимающий 32-е место. Его соотечественник Илья Овсеенко - 116-й.

У женщин лучшая из представительниц Беларуси Ирина Кручинкина (55-е место).-0-