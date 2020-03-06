Норвежец Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в чешском Нове-Место

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл спринтерскую гонку на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в Нове-Место-на-Мораве (Чехия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Норвежец не допустил промахов на стрельбе и преодолел 10 км за 24 мин. 56,8 сек. Француз Кантен Фийон Майе стал вторым (отставание 22,8 сек., 0+0). Третье место занял норвежец Тарьей Бё (отставание 1 мин. 1,1 сек., 0+0).
Белорусский биатлонист Антон Смольский расположился на 18-й строке итогового протокола. Его партнеры по команде показали следующие результаты: Роман Елетнов стал 28-м, Сергей Бочарников - 36-м, Никита Лобастов - 73-м.
Днем ранее немецкая спортсменка Дениз Херрманн выиграла аналогичную гонку у женщин. Лучший результат среди белорусских биатлонисток показала Анна Сола - 37-е место.
Продолжатся состязания 7 марта эстафетами у мужчин и женщин. Завершится этап Кубка мира 8 марта масс-стартами.-0-