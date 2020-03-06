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06 марта 2020, 21:03

Норвежец Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в чешском Нове-Место

Йоханнес Бё. Фото из архива
Йоханнес Бё. Фото из архива

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл спринтерскую гонку на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в Нове-Место-на-Мораве (Чехия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Норвежец не допустил промахов на стрельбе и преодолел 10 км за 24 мин. 56,8 сек. Француз Кантен Фийон Майе стал вторым (отставание 22,8 сек., 0+0). Третье место занял норвежец Тарьей Бё (отставание 1 мин. 1,1 сек., 0+0).

Белорусский биатлонист Антон Смольский расположился на 18-й строке итогового протокола. Его партнеры по команде показали следующие результаты: Роман Елетнов стал 28-м, Сергей Бочарников - 36-м, Никита Лобастов - 73-м.

Днем ранее немецкая спортсменка Дениз Херрманн выиграла аналогичную гонку у женщин. Лучший результат среди белорусских биатлонисток показала Анна Сола - 37-е место.

Немка Дениз Херрманн выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в чешском Нове-МестоНемка Дениз Херрманн выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в чешском Нове-Место
Она преодолела 7,5 км за 18 мин. 51 сек. Второй стала француженка Анаис Бескон (отставание 27,2 сек.). Замкнула тройку лидеров чешская спортсменка Маркета Давидова (отставание 49,7 сек.).

Продолжатся состязания 7 марта эстафетами у мужчин и женщин. Завершится этап Кубка мира 8 марта масс-стартами.-0-

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