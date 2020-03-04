Норвежец Йоханнес Клэбо выиграл спринт на этапе КМ по лыжным гонкам в Коннеруде, белорус Александр Воронов - 47-й

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо выиграл спринтерскую гонку коньковым стилем на этапе Кубка мира, который завершился в норвежском Коннеруде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговое время скандинава, который ведет отчаянную борьбу за победу в общем зачете Кубка мира с россиянином Александром Большуновым, - 2 мин. 57,65 сек. Остальные места на пьедестале также остались за представителями Норвегии. Серебро выиграл Ховард Сулос Таугбель, проигравший лидеру своей сборной 0,65 сек. Завоевавший бронзу Эйрик Браннсдал уступил Клэбо 0,69 сек.

Александр Большунов пришел к финишу пятым, и теперь его с принципиальным соперником разделяют в общем зачете 410 очков.

Белорусский лыжник Александр Воронов не смог преодолеть квалификационный барьер и разделил с немцем Себастьяном Эйзенауэром 47-ю позицию в итоговом протоколе.-0-