Норвежец Йоханнес Клебо выиграл золото в спринте на этапе КМ по лыжным гонкам

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Триумфом норвежских спортсменов, выигравших золото и серебро, завершился финал мужского спринта классическим стилем на первом в сезоне этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первым дистанцию длиной 1,4 км преодолел титулованный Йоханнес Клебо (2 мин. 39,47 сек.). Его соотечественник Паал Голберг пришел к финишу вторым - 2 мин. 43,64 сек. Замкнул тройку лидеров француз Ришар Жув. Бронзовый призер Олимпиады-2018 показал время 2 мин. 44,09 сек. Белорусские спортсмены Александр Воронов и Михаил Семенов заняли 43-е и 85-е места соответственно.
Мужские состязания на первом в сезоне этапе Кубка мира в финской Руке продолжатся завтра, 30 ноября. Их участникам предстоит гонка на 15 км классическим стилем.-0-