Норвежец Йорген Гробак стал олимпийским чемпионом в лыжном двоеборье

15 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Норвежский двоеборец Йорген Гробак стал трехкратным олимпийским чемпионом, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Двоеборцы соревновались в прыжках на 120-метровом трамплине и гонке по системе Гундерсена на 10 км. После прыжковой части Гробак шел только 12-м, уступая своему соотечественнику Ярлю Магнусу Рииберу более двух минут. Но по ходу дистанции норвежец стремительно сокращал отставание, а незадолго до финиша догнал лидирующую группу, с которой разобрался на последней прямой. Это олимпийское золото стало для Йоргена третьим после двух побед в Сочи 8 лет назад. Ранее в первом индивидуальном старте на Играх в Пекине для двоеборцев (трамплин К-95 + гонка на 10 км) Гробак завоевал серебро. Сегодня вторым финишировал еще один норвежец Йенс Лурос Офтебро, бронза досталась японцу Акито Ватабе, который остается с медалью на третьей Олимпиаде подряд.

Последний комплект наград в лыжном двоеборье будет разыгран 17 февраля в командных соревнованиях.-0-