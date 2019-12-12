Норвежец Ларс Хельге Биркеланд выиграл суперспринт на этапе Кубка IBU в Риднау, белорус Виктор Кривко - 22-й

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский спортсмен Ларс Хельге Биркеланд выиграл суперспринт на втором этапе Кубка IBU, который проходит 12-15 декабря в Риднау (Италия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Норвежец допустил один промах на третьем огневом рубеже и показал результат 14 мин. 39,6 сек. На второй позиции разместился итальянец Руди Зини, поразивший все мишени, но уступивший лидеру 7,5 сек. Третьим стал француз Мартен Перрилла Боттоне (отставание 8,5 сек.).

Лучший результат среди белорусов показал Виктор Кривко - 22-е место.

В финал гонки отобраны 30 сильнейших атлетов по итогам квалификации.

Соревнования продолжатся мужским и женским спринтами 13 декабря.-0-