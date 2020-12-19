Норвежец Легрейд выиграл гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд выиграл мужскую гонку преследования на четвертом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победитель, допустивший один промах на четырех огневых рубежах, пробежал 12,5 км за 31 мин. 19,9 сек. Второе место занял француз Эмильен Жаклен, не знавший промахов, однако уступивший на финише 8,5 сек. Замкнул тройку сильнейших Йоханнес Бё. Скандинав записал на свой счет три промаха и уступил соотечественнику 8,9 сек.

Что касается белорусов, то лучшим стал Сергей Бочарников, который занял 27-е место (отставание 2 мин. 25,3 сек., 1 промах). Антон Смольский финишировал на 33-м месте (+2 мин. 51,8 сек., 4 промаха). Роман Елетнов завершил гонку 57 -м (+5 мин. 31,3 сек., 8 промахов).

Всего стартовали 60 биатлонистов.

Завершится 4-й этап Кубка мира в Хохфильцене 20 декабря гонками преследования у женщин и мужчин.-0-