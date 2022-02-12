Норвежец Мариус Линдвик стал олимпийским чемпионом в прыжках с трамплина

12 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Норвежский прыгун на лыжах Мариус Линдвик выиграл олимпийское золото в соревнованиях на 120-метровом трамплине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После первой попытки Мариус Линдвик шел вторым, уступая чемпиону Пекина на нормальном трамплине Рею Кобаяси. Но в финальном раунде японец улетел на 138 м, а норвежец - на 140 м, благодаря чему собрал наилучшую сумму за два прыжка - 296,1 балла. Рею Кобаяси отстал на 3,3 очка и довольствовался серебром. Третий результат показал лидер текущего розыгрыша Кубка мира немец Карл Гайгер (281,3).

В понедельник спортсмены разыграют последний комплект олимпийских наград в прыжках на лыжах: на большом трамплине состоятся командные соревнования.-0-