Норвежец Пол Гульберг выиграл мужской спринт на этапе КМ по лыжному спорту в Фалуне

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежец Пол Гульберг выиграл мужской спринт классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжному спорту в Фалуне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Итоговый результат победителя в финальной гонке - 2 мин. 51,83 сек. Земляк Пола Гульберга Эрик Вальнес занял второе место, уступив победителю на финише 0,52 сек. Россиянин Александр Большунов с отставанием от лидера 0,92 сек. замкнул тройку сильнейших.
Белорусский лыжник Александр Воронов не смог пробиться дальше квалификационных заездов, заняв 42-е место в итоговом протоколе данного вида программы. Всего в состязаниях участвовали 65 спортсменов.
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