Норвежец Сиверт Гутторм Баккен стал первым в масс-старте на этапе Кубка IBU в "Раубичах"

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский спортсмен Сиверт Гутторм Баккен выиграл гонку с массовым стартом на финальном этапе Кубка IBU по биатлону в "Раубичах", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Биатлонист преодолел 15 км за 38 мин. 26,8 сек. На второй позиции расположился его партнер по команде Ларс Хельге Биркеланд (отставание 20,5 сек.). Замкнул тройку лидеров россиянин Василий Томшин (отставание 34,1 сек.).
Белорусские атлеты показали следующие результаты: Максим Воробей стал 15-м, Виктор Кривко расположился на 17-й позиции, Егор Казаринов - на 51-м месте.
Представительница сборной Беларуси Аделина Сабитова в аналогичной гонке сегодня заняла 36-ю позицию. Выиграла масс-старт немка Стефани Шерер.
В финальном этапе Кубка IBU принял участие 151 спортсмен из 31 страны.
Как сообщалось, белорусский спортсмен Максим Воробей занял второе место в спринтерской гонке, которая прошла 4 марта.-0-