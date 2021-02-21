Норвежец Стурла Холм Легрейд выиграл масс-старт на ЧМ по биатлону в Словении

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В словенской Поклюке мужской гонкой с массовым стартом на 15 км с четырьмя огневыми рубежами завершился чемпионат мира по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победителем в заключительном виде программы стал норвежец Стурла Холм Легрейд, который не закрыл одну мишень и преодолел дистанцию гонки за 36 мин. 27,2 сек.

На 10,2 сек. от него отстал соотечественник Йоханнес Дале, допустивший два промаха на огневых рубежах. Замкнул тройку сильнейших француз Кентен Фийон Майе. Его с победителем разделили 12,8 сек. Так же, как и серебряный призер гонки, он не закрыл два габарита.

Белорусы в данном виде программы планетарного форума не выступали.

В медальном зачете турнира первенствовали норвежцы: у них на счету 7 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых награды. Второе место за французской командой (2-2-3). Замкнула тройку сильнейших шведская дружина (1-3-2). Белорусская национальная команда благодаря бронзовой медали Анны Солы расположилась на седьмой позиции.-0-