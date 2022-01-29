Норвежец Сверре Дален Аспенес выиграл гонку преследования на ЧЕ по биатлону

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежец Сверре Дален Аспенес стал победителем гонки преследования на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Германии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Аспенес убегал на дистанцию седьмым в 46 сек. отставания от лидера, но финишную черту пересекал уже первым, оторвавшись от ближайшего преследователя на 38 сек. Эта победа стала для Аспенеса второй на нынешнем ЧЕ - ранее норвежец взял золото в индивидуальной гонке.

Серебряная медаль пасьюта на счету россиянина Петра Пащенко, который стартовал 4-м. Бронзу, как и накануне в спринте, завоевал немец Лукас Фрацшер (+53 сек. отставания).

Лучшим из белорусов снова стал Сергей Бочарников, с шестью штрафными кругами занявший 33-е место. Иван Тулатин из 20 выстрелов смазал ровно половину и в итоге финишировал 39-м, Антон Шидловский расположился на 43-й строчке (9 промахов), Александр Кошин отстал на круг и был снят с трассы.

В 15.30 на старт гонки преследования выйдут женщины.-0-