Норвежец Тарьей Бё выиграл общий зачет Кубка мира по биатлону у мужчин

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежец Тарьей Бё выиграл общий зачет этапа Кубка мира по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартах мужчин скандинав набрал 913 очков. У заявившего накануне о завершении карьеры француза Мартена Фуркада на счету 911 пунктов. Третье место занял соотечественник Фуркада Кентен Фийон-Майе (843).

Лучший из белорусов Антон Смольский в общем зачете Кубка мира стал 36-м, Роман Елетнов — 42-м, Сергей Бочарников — 48-м, Никита Лобастов — 66-м, Максим Воробей — 81-м.

Малый хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок выиграл Мартен Фуркад (174). Следом за ним в тройке сильнейших оказались Йоханнес Тиннес Бё (145) и Кантен Фийон Майе (120). Лучший из белорусских биатлонистов, Сергей Бочарников – 44-й (18).

В спринтерских стартах вновь не было равных Мартену Фуркаду (360). Кантен Фийон Майе – 2-й (324). Йоханнес Тингнес Бё – 3-й (323). Лучший из белорусов Антон Смольский в данном рейтинге 27-й (90).

В гонках преследования три первые места оставили за собой французы: Эмильен Жаклен (232), Мартен Фуркад (230) и Кантен Фийон Майе (230). Белорусы Антон Смольский и Никита Лобастов разделили 42-е – 43-е места (оба – 30).

В гонках с массовым стартом первенствовал Йоханнес Тингнес Бё (228). Следом за ним оказались в числе сильнейших французы Кантен Фийон Майе (216) и Мартен Фуркад (203). Что касается белорусов, то Роман Елетнов – 39-й (23), а Сергей Бочарников – 48-й (2).

В эстафетных стартах в тройке сильнейших: норвежцы (348), французы (302) и немцы (264). Белорусы на 8-м месте с 209-ю пунктами.

В смешанных стартах впереди также оказались дружины Норвегии (307), Франция (272) и Германии (265), а вот представители Беларуси на 13-й позиции (178).

В Кубке наций у мужчин ожидаемо выиграли норвежцы – 8192 очка. Второе место у французов (7885). Замкнули тройку сильнейших, немцы (7211). Белорусские стреляющие лыжники впервые за 11 лет заняли 10-е место (5551). Таким образом, в следующем соревновательном году белорусская команда сможет заявлять на этапы семь спортсменов, а на спринтерские и индивидуальные гонки — пять биатлонистов.-0-