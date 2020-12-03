Норвежец Тарьей Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В финском Контиолахти сегодня стартовал второй этап Кубка мира по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Победителем мужской спринтерской гонки на 10 км стал норвежец Тарьей Бё, прошедший дистанцию за 24 мин. 3,7 сек. и ни разу не промахнувшийся на двух огневых рубежах. На 13,9 сек. отстал немецкий биатлонист Арнд Пайффер, также не допустивший ни одного промаха. Третье место занял лидер общего зачета Кубка мира норвежец Йоханнес Бё, который при одном промахе на стрельбище уступил победителю 29,4 сек.
Лучшим из белорусских биатлонистов стал безупречно стрелявший Сергей Бочарников и отставший от лидера на 57,6 сек. У него 13-е место в итоговом протоколе. Максим Воробей занял 19-е место (+1 мин. 10,8 сек.; 1 промах), Антон Смольский финишировал 35-м (+1 мин. 36,6 сек.; 2), у Дмитрия Лазовского 59-е место (+2 мин. 25,1 сек.; 3), Роман Елетнов занял 77-ю итоговую позицию (+3 мин. 2,5 сек.; 4).
В сегодняшней женской спринтерской гонке на 7,5 км с двумя огневыми рубежами примут участие четыре представительницы Беларуси: Анна Сола (16-й стартовый номер), Динара Алимбекова (31), Ирина Кривко (37), Елена Кручинкина (53).-0-