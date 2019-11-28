Норвежка Каролине Эрдал выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Шушене

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биатлонистка сборной Норвегии Каролине Эрдал заняла первое место в спринте на первом в сезоне этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Дистанцию в 7,5 км она преодолела за 26 мин. 21,4 сек. На второй позиции расположилась спортсменка из США Келси Дикинсон, которая отстала от лидера гонки на 6,6 сек. Замкнула тройку лидеров немка Марен Хаммершмидт (отставание 7,6 сек.).
Лучший результат среди белорусских биатлонисток показала Аделина Сабитова - 61-е место. Ее партнерша по команде Карина Ануфриенко расположилась на 67-й позиции итогового протокола. Анна Мусатова допустила пять промахов на первом огневом рубеже и сошла с дистанции.
Лучшим среди белорусских биатлонистов сегодня стал Егор Казаринов, который занял 14-е место в спринте на 10 км.
Первый этап Кубка IBU в Шушене продолжится 30 ноября спринтами, а 1 декабря в последний день состязаний спортсмены примут участие в гонках преследования.-0-