Норвежка Марен Лундбю выиграла золото ЧМ в прыжках на лыжах с трамплина

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежка Марен Лундбю выиграла золото в прыжках с трамплина К-120 на ЧМ по лыжным видам спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Скандинавская спортсменка стала чемпионкой мира с результатом 296,6 балла. Серебро в этом виде программы турнира пришлось впору японке Саре Таканаси. Она получила от судей оценку 287,9 балла. Замкнула тройку сильнейших словенка Ника Крижнар - 287,1 балла.

В общем зачете планетарного форума лидирует сборная Норвегии, у которой на счету девять золотых, семь серебряных и шесть бронзовых медалей. На второй позиции обосновались спортсмены Швеции (2-2-2). Третье место занимает немецкая дружина (1-2-0).

Завтра, 4 марта, на чемпионате мира будут разыграны два комплекта наград. Сначала лыжницы выявят сильнейших в эстафете 4х5 км, а затем на старт выйдут мужчины-двоеборцы, которым предстоят прыжки с трамплина К-120 и гонка преследования на 10 км.-0-