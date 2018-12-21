Норвежка Марте Олсбю Рейселанд выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Нове-Место, Ирина Кривко - 20-я

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежская биатлонистка Марте Олсбю Рейселанд победила в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию 7,5 км победительница преодолела за 19 мин. 44,6 сек. (0+0). Второе место заняла Лаура Дальмайер из Германии, вернувшаяся к активным выступлениям после небольшой паузы - +4,5 сек. (0+1). Бронзовым призером стала Паулина Фиалкова из Словакии - +6,2 сек. (0+0).

Лучшая из белорусок - Ирина Кривко, которая заняла 20-е место - +1 мин. 01,3 сек. (0+1). Ирина Кручинкина расположилась на 50-й позиции - 1 мин. 55,0 сек. (1+1), Динара Алимбекова - на 63-й - +2 мин. 20,6 сек. (0+1), Анна Сола - 74-я - +2 мин. 39,7 сек. (0+2).

Этап Кубка мира по биатлону в Чехии продолжится 22 декабря двумя гонками преследования.-0-