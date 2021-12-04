Норвежка Марте Олсбю-Ройселанд выиграла гонку преследования на этапе КМ по биатлону

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежская спортсменка Марте Олсбю-Ройселанд выиграла гонку преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Скандинавская стреляющая лыжница прошла 10 км гонки с четырьмя огневыми рубежами за 32 мин. 20,6 сек., допустив одну неточность на стрельбище. Это ее первая победа в сезоне.

Серебро завоевала француженка Анаис Бескон. Она уступила сопернице 4,8 сек. (0 промахов). Бронза досталась еще одной спортсменке из Франции Анаис Шевалье-Буше, отставшей от победительницы на 7 сек. (1 промах).

Что касается белорусок, то Динара Алимбекова финишировала 10-й с отставанием на 58,7 сек. (3 промаха), Анна Сола - 11-й (отставание 1 мин. 06,1 сек., 4 промаха), Ирина Лещенко - 39-й (отставание 3 мин. 48,6 сек., 4 промаха), Елена Кручинкина - 51-й (отставание 5 мин. 11,2 сек., 5 промахов).

Всего участвовали 58 спортсменок.-0-