Норвежка Марте Олсбю-Ройселанн выиграла спринт на ЧМ по биатлону в Антхольце

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежка Марте Олсбю-Ройселанн выиграла спринтерскую гонку на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Итоговое время победительницы - 21 мин.13,1 сек., она допустила один промах. Завоевавшая серебро американка Сьюзен Данкли стреляла без ошибок, но уступила скандинавке 6,8 сек. Замкнула тройку сильнейших чешка Луция Харватова, допустившая один промах и финишировавшая медленнее Марте Олсбю-Ройселанн на 21,3 сек.
Лучшая из белорусок Елена Кручинкина - 49-я, она преодолела дистанцию с отставанием от чемпионки на 1 мин. 50,1 сек. с тремя промахами. Ирина Кривко заняла 52-е место, Динара Алимбекова - 72-е, Анна Сола - 93-е.
15 февраля планетарное первенство продолжится мужским спринтом на 10 км. Начало гонки в 16.45 по минскому времени.
Завершатся состязания в Антхольце 23 февраля. Всего на мировом форуме разыграют 12 комплектов наград.-0-
Фото Дениса Костюченко