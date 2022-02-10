Норвежка Тереза Йохауг стала двукратной чемпионкой Игр в Пекине

10 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Норвежская лыжница Тереза Йохауг завоевала второе золото Игр в Пекине, выиграв гонку с раздельным стартом, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Девушки бежали 10-километровую дистанцию классическим стилем. Еще за полтора километра до финиша Йохауг показывала второе время, уступая финке Кертту Нисканен, но за счет спурта в концовке гонки вырвала победу. В итоге результат Нисканен оказался медленнее времени норвежки всего на 0,4 сек. Бронзовую награду завоевала еще одна представительница Финляндии Криста Пярмякоски (+31,5 сек.), для которой эта олимпийская медаль стала уже пятой. В борьбе за третье место финка, в свою очередь, опередила россиянку Наталью Непряеву лишь на 0,1 сек.

Завтра награды в гонке с раздельным стартом на 15 км разыграют мужчины.-0-